Андрей Воробьев: В Подмосковье стартовал прием заявок на гранты для производственных предприятий
15:45 30.06.2022
В Московской области начали принимать заявки от производственных предприятий, которые хотят получить гранты для субсидирования части процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств. Мера поддержки бизнеса предоставляется в рамках совместной программы правительства региона и Министерства промышленности и торговли РФ.
«Субсидии, гранты, льготные займы, аренда земли за 1 рубль - это только часть мер поддержки в Подмосковье из большого списка. Мы все понимаем, как сейчас важно поддержать бизнес, тех, кто производит самую разную продукцию и делает это качественно, - отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Многие предприятия обращаются к заемным средствам, чтобы модернизировать свое производство, купить дополнительное оборудование или просто сделать в помещении ремонт. Гранты, которые мы предоставим бизнесу, позволят снизить долговую нагрузку. Чтобы их получить, компания должна работать не менее 2 лет и быть зарегистрированной в Подмосковье».
|Фото Дениса Трудникова
«Мера поддержки ориентирована на средние и крупные компании, которые уже не малый бизнес, но и не входят в перечень системообразующих предприятий РФ. По нашим оценкам, новая программа позволит подмосковным компаниям привлечь порядка 3,5-4 млрд рублей льготных кредитов, - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. - Распределение субсидий будет осуществляться на конкурсной основе и пройдет в три этапа».
Предприниматели могут воспользоваться субсидией при оформлении новых займов, а также в случае получения очередного транша в рамках открытой кредитной линии после 20 апреля 2022 года.
Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 6 июля в электронном виде на сайте подмосковного Фонда развития промышленности через систему электронного документооборота Диадок.
Подробная информация о предоставлении гранта доступна на сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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