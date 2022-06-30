Андрей Воробьев: В Подмосковье стартовал прием заявок на гранты для производственных предприятий

15:45

В Московской области начали принимать заявки от производственных предприятий, которые хотят получить гранты для субсидирования части процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств. Мера поддержки бизнеса предоставляется в рамках совместной программы правительства региона и Министерства промышленности и торговли РФ.

«Субсидии, гранты, льготные займы, аренда земли за 1 рубль - это только часть мер поддержки в Подмосковье из большого списка. Мы все понимаем, как сейчас важно поддержать бизнес, тех, кто производит самую разную продукцию и делает это качественно, - отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Многие предприятия обращаются к заемным средствам, чтобы модернизировать свое производство, купить дополнительное оборудование или просто сделать в помещении ремонт. Гранты, которые мы предоставим бизнесу, позволят снизить долговую нагрузку. Чтобы их получить, компания должна работать не менее 2 лет и быть зарегистрированной в Подмосковье».

Фото Дениса Трудникова

Еще одно условие – сумма взятого предприятием кредита должна быть от 10 до 250 млн рублей. Максимальный размер субсидии - 90% от процентной ставки по договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ и до 50 млн руб. для одного предприятия.

«Мера поддержки ориентирована на средние и крупные компании, которые уже не малый бизнес, но и не входят в перечень системообразующих предприятий РФ. По нашим оценкам, новая программа позволит подмосковным компаниям привлечь порядка 3,5-4 млрд рублей льготных кредитов, - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. - Распределение субсидий будет осуществляться на конкурсной основе и пройдет в три этапа».

Предприниматели могут воспользоваться субсидией при оформлении новых займов, а также в случае получения очередного транша в рамках открытой кредитной линии после 20 апреля 2022 года.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 6 июля в электронном виде на сайте подмосковного Фонда развития промышленности через систему электронного документооборота Диадок.

Подробная информация о предоставлении гранта доступна на сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.