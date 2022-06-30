Британскому послу в РФ выражен протест в связи хамскими высказываниями руководителей Королевства

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в четверг в МИД РФ, где ей был заявлен протест в связи с хамскими высказываниями руководства этой страны в отношении России и президента Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«30 июня в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа», — сообщили в министерстве.