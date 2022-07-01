Киссинджер предположил три возможных исхода конфликта на Украине
09:05 01.07.2022 Источник: Lenta.ru
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с The Spactator назвал три возможных исхода конфликта на Украине.
По его словам, первый сценарий предусматривает, что российские войска останутся на занятых позициях. Политик заявил, что в таком случае Россия «получит 20 процентов» Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». По оценке Киссинджера, такой вариант стал бы победой российской стороны.
Второй сценарий предполагает, что Россию «попытаются вытеснить» с Крыма. Политик считает, что в таком случае «встанет вопрос о войне с самой Россией».
Третий сценарий предусматривает, что Украина сможет «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации, что будет означать проигрыш Москвы.
Бывший госсекретарь США уверен, что президент Украины Владимир Зеленский намерен реализовать третий вариант. Lenta.Ru
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