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НОВОСТИ

Киссинджер предположил три возможных исхода конфликта на Украине

09:05 01.07.2022 Источник: Lenta.ru

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с The Spactator назвал три возможных исхода конфликта на Украине.

По его словам, первый сценарий предусматривает, что российские войска останутся на занятых позициях. Политик заявил, что в таком случае Россия «получит 20 процентов» Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». По оценке Киссинджера, такой вариант стал бы победой российской стороны.

Второй сценарий предполагает, что Россию «попытаются вытеснить» с Крыма. Политик считает, что в таком случае «встанет вопрос о войне с самой Россией».

Третий сценарий предусматривает, что Украина сможет «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации, что будет означать проигрыш Москвы. 

Бывший госсекретарь США уверен, что президент Украины Владимир Зеленский намерен реализовать третий вариант. Lenta.Ru

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