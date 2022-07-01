Австралия ввела санкции против ряда российских предпринимателей и министров
09:32 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Австралии объявило о введении санкций в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и трех министров правительства РФ, а также еще 12 российских граждан. Об этом сообщается в письме австралийского МВД, распространенном в пятницу.
В сообщении ведомства указано, что автономные санкции австралийского правительства вводятся в отношении министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, министра транспорта Виталия Савельева, а также главы министерства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. Кроме того, запретительные меры были приняты против президента НПФ «Газфонд» Юрия Шамалова, бизнесмена Александра Плехова, члена совета директоров «Согаза» Михаила Клишина, председателя правления акционерного общества «Росгеология» Сергея Горькова, сооснователя крупнейшей компании на рынке коммерческой недвижимости России — компании «Киевская площадь» Года Нисанова, бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого, владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина и президента группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева.
Также в австралийский секционный список были внесены бизнесмен Игорь Путин, заместитель председателя правления страховой компании «Согаз» Михаил Путин, председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ» Роман Путин и председатель совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алина Кабаева.
НОВОСТИ
- 10:40 01.07.2022
- Сбербанк снижает ставки по Кредитной СберКарте
- 10:32 01.07.2022
- Япония может потерять права в проекте «Сахалин-2», что вызовет рост цен в стране — Kyodo
- 10:30 01.07.2022
- Сбербанк запустил сервис для автоматизированной упрощенной системы налогообложения
- 10:20 01.07.2022
- Киев обязан к осени выплатить $1,4 млрд госдолга - Bloomberg
- 10:05 01.07.2022
- Первый за 8 лет прямой автобусный рейс в Россию отправился из Херсона
- 10:00 01.07.2022
- Украина настаивает, что для экспорта зерна по Черному морю ей нужно западное оружие
- 09:20 01.07.2022
- Смертная казнь в ДНР исполняется непублично путем расстрела — кодекс
- 09:05 01.07.2022
- Киссинджер предположил три возможных исхода конфликта на Украине
- 09:00 01.07.2022
- Силы ЛНР и РФ отбили ряд населенных пунктов и развили наступление на Северск — источник
- 22:45 30.06.2022
- Запуск пассажирского ж/д сообщения между Крымом Мелитополем и Херсоном отложен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать