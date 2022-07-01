Австралия ввела санкции против ряда российских предпринимателей и министров

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Австралии объявило о введении санкций в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и трех министров правительства РФ, а также еще 12 российских граждан. Об этом сообщается в письме австралийского МВД, распространенном в пятницу.

В сообщении ведомства указано, что автономные санкции австралийского правительства вводятся в отношении министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, министра транспорта Виталия Савельева, а также главы министерства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. Кроме того, запретительные меры были приняты против президента НПФ «Газфонд» Юрия Шамалова, бизнесмена Александра Плехова, члена совета директоров «Согаза» Михаила Клишина, председателя правления акционерного общества «Росгеология» Сергея Горькова, сооснователя крупнейшей компании на рынке коммерческой недвижимости России — компании «Киевская площадь» Года Нисанова, бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого, владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина и президента группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева.

Также в австралийский секционный список были внесены бизнесмен Игорь Путин, заместитель председателя правления страховой компании «Согаз» Михаил Путин, председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ» Роман Путин и председатель совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алина Кабаева.