Украина настаивает, что для экспорта зерна по Черному морю ей нужно западное оружие
10:00 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские власти настаивают на том, что для бесперебойных поставок зерна им нужны поставки оружия, которые им обещали западные страны. Об этом сообщила в четверг газета «Нью-Йорк таймс».
По ее сведениям, украинский депутат и участник переговоров Рустем Умеров заявил, что страна готовится к переговорам в Турции о деблокировании порта Одессы, однако только поставки военно-морских вооружений могут стать эффективной гарантией безопасности. «Если мы откроем порты, это означает, что северо-запад Черного моря будет для них (России — прим. ТАСС) открыт. <…> И они это знают», — приводит издание слова Умерова.
В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России выводом своего гарнизона с острова Змеиный продемонстрировали мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. По его словам, такое решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил в четверг, что Украина планирует установить физический контроль над островом Змеиный. Однако вскоре после этого руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк в интервью телеканалу Си-эн-эн сказала, что Украина пока не намерена занимать остров Змеиный.
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