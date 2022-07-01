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НОВОСТИ

Волгоградцы помогли появиться памятнику Петру Великому в Сербии

10:45 01.07.2022

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Фото Анны Журавлевой
Бюст первого российского императора Петра Великого теперь украшает площадь Патриарха Бранковича в сербском городе Сремски-Карловцы. Памятник был создан по инициативе Российского научного института в Белграде и при поддержке Русского дома и волгоградского фонда социальных проектов «Наследие».

«Памятник был установлен в ознаменование 350-летия со дня рождения Петра Первого, при котором активизировались традиционные русско-сербские связи, что, в свою очередь, существенно повлияло на развитие сербского образования и культуры», - сказал «НГ» председатель фонда социальных проектов «Наследие» Виктор Василевский. По его словам, «открытие памятника Петру Великому в Сербии - это результат большой работы, которая укрепляет единство и дружбу наших народов»: «К сожалению, из-за логистических проблем команда нашего фонда не смогла присутствовать на открытии памятника. Однако мы будем продолжать совместную работу над сохранением исторического наследия наших стран».

Волгоградский фонд социальных проектов «Наследие» в рамках проекта «Своих не бросаем» также занимается реставрацией советских военных мемориалов и памятников за пределами России. Благодаря волгоградцам в немецком городе Байльроде недавно был восстановлен монумент «Танк Т-34», а в настоящее время продолжаются реставрационные работы в Чехии на объекте «Памятник Красной Армии в городских садах Усти-над-Лабем».

Андрей Серенко

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