Собянин: Новая Москва не имеет себе равных в России по темпам развития
13:10 01.07.2022
Москву уже сложно представить без новых территорий, заявил мэр столицы Сергей Собянин, поздровляя горожан с десятилетием расширения мегаполиса. По его словам, Новая Москва не имеет себе равных в России по темпам развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. "Расширение города стало одним из самых сложных решений, которые мне пришлось принимать на посту главы города", - написал Собянин на своём сайте.
"Десять лет работы – это 8 станций классического метро, линия наземного метро МЦД-2 и 340 км дорог, включая крупнейшие магистрали: фактически заново построенное Калужское шоссе и трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, которая станет дублером МКАД", - отметил мэр, сообщив, что через 10 лет в Новой Москве будет уже 20 станций метрополитена, а подземка придёт во Внуково и Троицк.
Мэр сообщил, что с 1 по 10 июля на Манежной площади и переходе на площадь Революции пройдет фестиваль «10 лет. Новая Москва». На нем состоится ярмарка товаров от лучших производителей Новой Москвы, воркшопы и мастер-классы от образовательных кластеров, выступления театральных и других творческих коллективов Троицкого и Новомосковского округов.
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