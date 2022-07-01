Собянин: Новая Москва не имеет себе равных в России по темпам развития

13:10

Москву уже сложно представить без новых территорий, заявил мэр столицы Сергей Собянин, поздровляя горожан с десятилетием расширения мегаполиса. По его словам, Новая Москва не имеет себе равных в России по темпам развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. "Расширение города стало одним из самых сложных решений, которые мне пришлось принимать на посту главы города", - написал Собянин на своём сайте.

"Десять лет работы – это 8 станций классического метро, линия наземного метро МЦД-2 и 340 км дорог, включая крупнейшие магистрали: фактически заново построенное Калужское шоссе и трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, которая станет дублером МКАД", - отметил мэр, сообщив, что через 10 лет в Новой Москве будет уже 20 станций метрополитена, а подземка придёт во Внуково и Троицк.

Мэр сообщил, что с 1 по 10 июля на Манежной площади и переходе на площадь Революции пройдет фестиваль «10 лет. Новая Москва». На нем состоится ярмарка товаров от лучших производителей Новой Москвы, воркшопы и мастер-классы от образова­тельных кластеров, выступления театраль­ных и других творческих коллек­тивов Троицкого и Новомосковского округов.