Индия запретила использование одноразовых пластиковых изделий

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия запретила производство, импорт, продажу и использование одноразовых пластиковых изделий, ограничительная мера начала действовать с пятницы. Об этом со ссылкой на заявление индийского министерства окружающей среды, лесов и изменения климата сообщила газета «Хинду».

«Индия запрещает производство, импорт, хранение, распространение, продажу и использование одноразовых пластиковых изделий, которые имеют низкую полезность и высокий потенциал засорения, по всей стране с 1 июля 2022 года», — говорится в заявлении ведомства.

Под запрет попали ватные палочки, пластиковые палочки для воздушных шаров, пластиковые флажки, палочки для конфет и мороженого, полистирол для украшения, пластиковые тарелки, стаканчики и столовые приборы, упаковочная пленка для сладостей, пригласительные билеты, пачки сигарет, пластиковые баннеры.

«Негативное воздействие одноразовых пластиковых изделий на наземные и водные экосистемы, в том числе на морскую среду, признано во всем мире. Борьба с загрязнением окружающей среды из-за пластика стала важной экологической задачей, стоящей перед всеми странами», — подчеркнули в индийском министерстве.

Нарушение запрета повлечет за собой наказание в соответствии со статьей 15 Закона об охране окружающей среды Индии, который предусматривает штраф до 100 тыс. индийских рупий (более 1,2 тыс. долларов США) или лишение свободы на срок до пяти лет, или обе меры одновременно.