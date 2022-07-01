Андрей Воробьев: В Подмосковье стартовал конкурс на получение субсидий по франшизе

15:02

1 июля в Московской области начался прием заявок на новую меру поддержки - компаниям, работающим по франшизе, компенсируют часть затрат.

«Открыть свое дело – это не только вложить деньги, но и разработать идею и торговую марку, изучить рынок, создать бизнес-план. Поэтому многих привлекает франчайзинг, благодаря которому можно быстро стартовать. Опыт показывает, что такая модель успешна и выживаемость предприятий высокая, – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. – Мы решили помочь сделать бизнес по франшизе устойчивее на старте: компенсируем до половины затрат на оплату аренды, коммунальных платежей, а также на покупку оборудования. На новую меру поддержки выделили 100 млн рублей. Оформить и получить услугу можно не выходя из офиса – все перевели в электронный вид».

Предприниматели, работающие по франшизе федеральных сетей, смогут получить субсидию размером до 500 тыс. руб. (до 30% затрат), а при приобретении подмосковной франшизы — до 1 млн руб. (до 50% затрат).

Получить субсидию могут субъекты малого и среднего предпринимательства, начинающие либо развивающие бизнес по франшизе (ИП, юридические лица).

Главные требования:

– находиться в Едином реестре МСП;

– предприятие должно быть зарегистрировано на территории Московской области;

– отсутствие задолженности по возврату в бюджет области субсидий, бюджетных инвестиций;

– не находиться в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства;

– договор на франшизу зарегистрирован в Роспатенте.

Подать заявку на участие в конкурсе предпринимателям необходимо будет онлайн на портале госуслуг Подмосковья (РПГУ).

«Рынок франчайзинга Московской области демонстрирует ежегодный прирост на 10-15%. Согласно статистике, в Подмосковье в год открывается более 4000 новых бизнесов по франшизе. Это демонстрирует интерес предпринимателей к такой форме бизнеса, а с новой программой региональной поддержки начать бизнес по франшизе в Подмосковье станет еще проще», — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Все меры поддержки для предпринимателей региона размещены на Инвестиционном портале Московской области.