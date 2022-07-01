Цены на газ для домохозяйств в Латвии выросли на 65-89%
17:12 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оператор газотранспортной системы Latvijas gāze («Латвияс газе») в пятницу повысил тарифы на газ для домохозяйств Латвии, рост в зависимости от объемов потребления составил от 65,6% до 89,9%. Об этом в пятницу сообщил портал «Делфи».
«С учетом роста цен на природный газ на мировом рынке в настоящее время больше невозможно закупать недорогой природный газ, а закупленный в прошлом сезоне дешевый газ уже использован, поэтому его приходится покупать по нынешней [высокой] цене», — приводит портал слова представителя правления компании Айгара Калвитиса.
В июне «Делфи» информировал о решении Latvijas Gāze с 1 июля повысить тарифы на газ на 66-90%.
Министр экономики Янис Витенбергс ранее заявил, что Латвия решила в максимально возможные сроки отказаться от закупок российского природного газа и рассчитывает заменить его импорт поставками американского сжиженного природного газа (СПГ). 15 июня премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что республика не собирается возвращаться к импорту голубого топлива из России.
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