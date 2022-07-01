Турция не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят обещания

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция вернется к своей первоначальной позиции по расширению НАТО, если Швеция и Финляндия попытаются затянуть выполнение взятых на себя обязательств. Об этом заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре.

«Если они попытаются затянуть реализацию взятых обязательств или будут лицемерить, мы вернемся к нашей первоначальной позиции по расширению НАТО», — подчеркнул турецкий президент.

По словам Эрдогана, «приглашение в НАТО еще не означает принятия в ряды Североатлантического альянса». «Так что пусть в этом никто не сомневается», — сказал он.

Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии в присутствии генсека НАТО подписали в минувший вторник в Мадриде меморандум, снимающий преграды на пути вступления северных стран в альянс. Он предусматривает налаживание сотрудничества с Анкарой в борьбе с терроризмом, в частности с Рабочей партией Курдистана (РПК) и ее ответвлениями. Власти Турции изначально требовали от Швеции и Финляндии письменных обязательств, касающихся противодействия терроризму. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в четверг, что Швеция обещала выдать Анкаре 73 человека, причастных к террористической деятельности.

Финляндия и Швеция 18 мая подали заявки на вхождение в состав НАТО. Как ожидалось, приглашение на вступление они должны были получить на саммите альянса в Мадриде, однако вето Турции блокировало этот процесс.