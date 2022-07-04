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НОВОСТИ

В Великобритании выступили за конфискацию замороженных активов России

09:05 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания выступает за конфискацию подпавших под санкции российских активов в пользу Украины и в настоящий момент прорабатывает данный вопрос. Об этом заявила глава МИД королевства Лиз Трасс, слова которой опубликовала в воскресенье вечером на своем сайте газета The Guardian.

"Я поддерживаю эту идею, и мы плотно изучаем этот вопрос. В Канаде только что приняли соответствующий закон. Мы работаем над этим вместе с МВД и Минфином, но я определенно поддерживаю идею. Надо только хорошо проработать все детали этого вопроса", - сказала Трасс.

По ее словам, британскому парламенту "скорее всего" понадобится принять новый закон, который позволит конфисковать замороженные российские активы, однако министр добавила, что вносить поправки в законодательство может и не понадобиться.

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