В России за сутки выявили 2 866 случаев заражения коронавирусом
12:05 04.07.2022
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 866, летальных исходов из-за ковида — на 43. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 3 080 случаев заражения и 47 смертей, всего с начала пандемии — 18 442 625 и 381 306 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 2 276 против 2 595 днем ранее, до 17 869 964.
НОВОСТИ
- 13:32 04.07.2022
- Путин не будет направлять поздравление Вашингтону по случаю Дня независимости США — Песков
- 13:20 04.07.2022
- В Москве выявили 328 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:05 04.07.2022
- Силы РФ ведут наступление на Северск сразу с двух направлений — МВД ЛНР
- 13:00 04.07.2022
- Папа Римский надеется после поездки в Канаду посетить Москву и Киев — Reuters
- 12:32 04.07.2022
- Турецкая партия «Родина» развернула мощную кампанию по выходу страны из НАТО
- 12:20 04.07.2022
- После обстрела со стороны Украины в Белгороде получили повреждения свыше 90 домов - губернатор
- 12:00 04.07.2022
- Россия готова обсудить включение Индии и Бразилии в СБ ООН, а не ФРГ и Японии — посол РФ
- 11:32 04.07.2022
- Каждый второй житель Германии боится замерзнуть зимой из-за нехватки газа — СМИ
- 11:20 04.07.2022
- Мирная жительница Александровки погибла из-за украинского обстрела
- 11:05 04.07.2022
- С 15 июля отменяются ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать