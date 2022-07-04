В России за сутки выявили 2 866 случаев заражения коронавирусом

12:05

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 866, летальных исходов из-за ковида — на 43. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 080 случаев заражения и 47 смертей, всего с начала пандемии — 18 442 625 и 381 306 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 2 276 против 2 595 днем ранее, до 17 869 964.