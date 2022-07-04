Украинские военные заявили, что установили флаг страны на острове Змеиный

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные установили флаг Украины на острове Змеиный в Черном море, заявила в понедельник руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны республики Наталья Гуменюк. Ранее российский гарнизон вывели с острова в качестве шага доброй воли.

«Я могу сообщить, что флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена, и сейчас территория возвращена под юрисдикцию Украины», — сказала Гуменюк на брифинге, который транслировался на портале YouTube.

Других подробностей, в том числе разместила ли украинская сторона на Змеином какой-либо контингент, она не привела.

Остров перешел под контроль российских военных в конце февраля, а 30 июня в Минобороны РФ сообщили о выводе гарнизона. Как пояснили в ведомстве, это было сделано в качестве шага доброй воли, чтобы продемонстрировать, что Москва не препятствует усилиям ООН по организации вывоза украинской сельскохозяйственной продукции.