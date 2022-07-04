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Наказание без лишения свободы в 2021 году получил миллион осужденных в РФ

17:32 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миллион осужденных в России за прошлый год получили наказание без лишения свободы. Об этом заявила начальник управления исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Федеральной службы исполнения наказаний Елена Коробкова.

«У нас прошел по учету за прошлый год миллион осужденных без изоляции от общества, из них 12 тысяч несовершеннолетних», — сказала Коробкова на круглом столе в Госдуме.

Из них 63% — условно осужденные, 20% получили обязательные работы, а остальные — исправительные работы. Практически половина состоящих на учете осуждены за кражу. Также Коробкова отметила, что уровень повторной преступности среди получивших наказание без изоляции от общества снизился на 16% за прошлый год.

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