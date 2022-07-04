На восстановление Украины требуется $750 млрд — Шмыгаль
20:40 04.07.2022
План восстановления Украины оценивается на данный момент в 750 млрд долларов, главным источником его финансирования Киев видит конфискованные активы РФ. Об этом в понедельник заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на международной конференции в Лугано.
«Кто должен заплатить за план восстановления, который уже сейчас оценивается в 750 млрд долларов? Мы считаем, что ключевым источником финансирования должны стать конфискованные активы России и российских олигархов», — сказал он, выступая перед участниками конференции по восстановлению Украины.
«Замороженные активы России, по разным оценкам, составляю от 300 до 500 млрд долларов. Часть стран уже начали процессы не просто замораживания, а и конфискации этих активов. Благодарны Германии за первые шаги, благодарны Канаде и США за подготовку национальных законодательств», — продолжил Шмыгаль, выразив надежду на такие же шаги со стороны всех партнеров.
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