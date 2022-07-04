Германия может столкнуться с дефолтом, если РФ прекратит поставки газа — Bloomberg
22:00 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд банкиров на фоне сокращения поставок газа из РФ в Германию прогнозируют массовый дефолт в ФРГ, если его поставки прекратятся. Об этом в понедельник сообщает агентство Блумберг.
По его информации, при таком сценарии немецкие банки будут вынуждены откладывать дополнительные средства на борьбу с потенциальным дефолтом. Это также может привести к рецессии в экономике Германии.
В то же время кредиторы обеспокоены плановыми ремонтными работами на газопроводе «Северный поток», поскольку есть вероятность, что поставки могут не возобновиться на прежнем уровне до того пор, пока ремонтные работы не будут завершены, отмечает агентство.
НОВОСТИ
- 22:40 04.07.2022
- Флаг Украины на острове Змеиный не установили, а сбросили с вертолета, сообщили в Киеве
- 21:20 04.07.2022
- Пятеро погибли, 16 человек госпитализированы из-за стрельбы на параде в пригороде Чикаго
- 20:40 04.07.2022
- На восстановление Украины требуется $750 млрд — Шмыгаль
- 20:00 04.07.2022
- Посол Украины в ФРГ вернется в Киев и может занять пост замглавы МИД — Bild
- 19:20 04.07.2022
- В Чехии заявили о неготовности НАТО вести затяжной конфликт
- 18:40 04.07.2022
- ВСУ выпустили по городу Снежное в ДНР ракеты из РСЗО HIMARS
- 18:00 04.07.2022
- Поправки в Семейный кодекс вводят презумпцию добросовестности родителей — Мизулина
- 17:32 04.07.2022
- Наказание без лишения свободы в 2021 году получил миллион осужденных в РФ
- 17:12 04.07.2022
- Власти Клайпеды начали работы по демонтажу советского воинского мемориала
- 17:00 04.07.2022
- РФ будет внимательно следить за шагами Финляндии после вступления в НАТО — Лавров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать