Германия может столкнуться с дефолтом, если РФ прекратит поставки газа — Bloomberg

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд банкиров на фоне сокращения поставок газа из РФ в Германию прогнозируют массовый дефолт в ФРГ, если его поставки прекратятся. Об этом в понедельник сообщает агентство Блумберг.

По его информации, при таком сценарии немецкие банки будут вынуждены откладывать дополнительные средства на борьбу с потенциальным дефолтом. Это также может привести к рецессии в экономике Германии.

В то же время кредиторы обеспокоены плановыми ремонтными работами на газопроводе «Северный поток», поскольку есть вероятность, что поставки могут не возобновиться на прежнем уровне до того пор, пока ремонтные работы не будут завершены, отмечает агентство.