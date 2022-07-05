Глава ХДС предупредил о возможной борьбе за распределение газа в Европе
10:00 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц предупредил о вероятности борьбы за распределение газа в Европе на фоне сокращения поставок по "Северному потоку". Об этом в понедельник на своем сайте сообщил немецкий телеканал Die Welt.
"Важно, чтобы после объявления второго уровня тревоги федеральным министром [по делам экономики и защиты климата Робертом] Хабеком последовал конкретный график [распределения] газа, согласованный в рамках ЕС", - заявил Мерц. "Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты при распределении [газа] - как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами", - также отметил он. В то же время Мерц предостерег от спекуляций на тему прекращения поставок российского газа.
1 июля Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток "Северного потока" с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Профилактические работы были запланированы заблаговременно, а график их проведения согласован и скоординирован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку, отметили в компании.
Цены на газ в Европе, согласно данным лондонской биржи ICE, в понедельник впервые с марта превысили $1 700 за тысячу кубометров, а к вечеру вплотную приблизились к отметке в $1 800. За день стоимость увеличилась более чем на 13%.
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