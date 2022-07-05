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Андрей Воробьев: Подмосковье - в Топ-3 рейтинга эффективности реализации промышленной политики

10:18 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

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Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подвело итоги оценки эффективности органов исполнительной власти регионов в сфере промышленности за 2021 год. Результаты озвучены сегодня на Международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Московская область по сравнению с прошлым годом поднялась на одну позицию вверх, заняв 3 место.

«Подобные рейтинги - это мотивация становиться лучше, совершенствоваться. Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Мы предлагаем широкий спектр мер поддержки промышленной отрасли - на эти цели из областного бюджета в 2021 году направили более 1,5 миллиарда рублей. Как результат, видим рост объема производства, поступления налогов, создания новых высокопроизводительных рабочих мест».

За 3 года капитализация областного Фонда развития промышленности увеличена в 3 раза – с 800 млн до 2,6 млрд рублей. Только за прошлый год он выдал на льготных условиях займы на сумму более 1,1 млрд рублей. А с 2019 года цифра превысила 2 млрд рублей. Поддержку получили 50 промпредприятий.

По итогам 2021 года при поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области экспортные контракты заключили 88 субъектов предпринимательства, занятых в сфере промышленности (по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства»).

В рамках рейтинга субъекты оценивались по 53 показателям, по многим из которых у Подмосковья высокие результаты. Например, сегодня в области действует 8 финансовых региональных мер поддержки промышленных предприятий, состоящих из 12 программ.

«По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал в сфере обрабатывающих производств в Подмосковье вырос более чем на 32%. За тот же период промышленное производство выросло на 17%, а объем отгруженной промышленной продукции предприятиями области превысил 4,2 трлн. рублей», - сказал Андрей Воробьёв.

Рейтинг Минпромторга РФ разработан для анализа реализации региональной промышленной политики, определения эффективности применяемых инструментов государственной поддержки и определения лучших региональных практик. Он построен по методике, которая учитывает экономические показатели, сгруппированные по 5 блокам:

- экономическое развитие региона;

- взаимодействие с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности;

- нормативно-правовая база, региональные меры государственной поддержки и институты развития;

- деловая активность, молодежная политика, промышленный туризм;

- цифровая трансформация региона.

В 2022 году в рейтинг эффективности добавлены 14 новых показателей. Оценка работы региональных органов исполнительной власти в промышленности позволяет субъектам РФ определить для себя точки роста и активнее использовать меры государственной поддержки.

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