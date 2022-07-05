Военкор назвал важные цели российских войск на Украине

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военкор назвал цели российских войск, от которых зависит исход спецоперации на Украине. После взятия Лисичанска подразделениям России, ДНР и ЛНР необходимо установить контроль над несколькими населёнными пунктами и окружить группировку украинских войск в регионе.

Об этом рассказал ведущий радиостанции «Говорит Москва» Александр Сладков.

«Что касается Донбасса, мы должны освободить ещё Славянск, Краматорск, Константиновск, Дружковку, Пески, а в Песках буквально ВСУшник на ВСУшнике. Нам нужно закончить окружение донбасской группировки украинских войск, чуть сжав зубы, потерпеть здесь, многое сделать там, на западе, на северо-западе. Тогда уже будет понятно, на чьей стороне победа. Хотя я уверен, что на нашей».