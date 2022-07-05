0
0
113
НОВОСТИ

Военкор назвал важные цели российских войск на Украине

11:32 05.07.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военкор назвал цели российских войск, от которых зависит исход спецоперации на Украине. После взятия Лисичанска подразделениям России, ДНР и ЛНР необходимо установить контроль над несколькими населёнными пунктами и окружить группировку украинских войск в регионе.

Об этом рассказал ведущий радиостанции «Говорит Москва» Александр Сладков.

«Что касается Донбасса, мы должны освободить ещё Славянск, Краматорск, Константиновск, Дружковку, Пески, а в Песках буквально ВСУшник на ВСУшнике. Нам нужно закончить окружение донбасской группировки украинских войск, чуть сжав зубы, потерпеть здесь, многое сделать там, на западе, на северо-западе. Тогда уже будет понятно, на чьей стороне победа. Хотя я уверен, что на нашей».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 05.07.2022
ВКС России высокоточным оружием уничтожили до 150 военных ВСУ в Харькове
0
9
11:32 05.07.2022
Военкор назвал важные цели российских войск на Украине
0
45
11:20 05.07.2022
Лисичанск был взят за двое суток благодаря четко спланированной операции — посол ЛНР в РФ
0
51
10:20 05.07.2022
Освобожденные из плена на Украине россияне рассказали о многочисленных фактах насилия — СК
0
85
18:40 04.07.2022
ВСУ выпустили по городу Снежное в ДНР ракеты из РСЗО HIMARS
0
312
16:00 04.07.2022
Украинские военные заявили, что установили флаг страны на острове Змеиный
0
330
15:12 04.07.2022
ВСУ потеряли в боях за Лисичанск более 5 тыс. человек, около 2 тыс. убитыми — Шойгу
0
339
14:32 04.07.2022
Путин сообщил, что получил доклады по продолжению СВО от генералов Лапина и Суровикина
0
360
13:22 03.07.2022
Путин получил от Шойгу доклад об освобождении ЛНР - Минобороны
0
686
12:30 03.07.2022
Внутри окружения Лисичанска полностью заблокирована группировка ВСУ - Минобороны РФ
0
627

Возврат к списку