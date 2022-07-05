России потребуется 10 лет для доведения поставок газа в Азию до уровня экспорта в ЕС — МЭА
17:00 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что России потребуется не менее 10 лет, чтобы увеличить поставки газа в Азию до уровня экспорта в Евросоюз, говорится в отчете организации.
«Ожидается, что поэтапный отказ от российского газа на рынке ЕС активизирует усилия России по переориентации экспорта природного газа и СПГ в Азию. Наш анализ показывает, что России в лучшем случае потребуется не менее десяти лет, чтобы увеличить поставки газа на азиатские рынки до уровня, близкого к ее экспорту в Европейский союз в 2021 году (155 млрд куб. м)», — сказано в отчете.
При этом рост поставок газа в Азию потребует развития новой инфраструктуры экспорта газа и значительных капиталовложений на фоне санкций и ограничений на доступ к рынкам капитала и технологий, считает МЭА.
Экспорт российского газа в Азию в 2021 году составил 32 млрд куб. м, из которых около 10 млрд куб. м было экспортировано по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай, а остальные объемы — в виде СПГ, пишут аналитики МЭА.
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