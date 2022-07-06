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НОВОСТИ

Зерно РФ востребовано, но санкции препятствуют его поступлению на мировые рынки — Песков

13:32 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское зерно более чем востребовано, но сейчас есть много препятствий для его поступления на мировые рынки, заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня президент будет заниматься делами зерновыми, он встретится с руководителем ОЗК („Объединенная зерновая компания“ — прим. ТАСС) Дмитрием Сергеевым. Чрезвычайно важная компания, особенно в нынешней ситуации, когда наше зерно более чем востребовано, судя по потребностям, но имеет очень много препятствий на своем пути на мировые рынки, которые нуждаются в нем», — сказал представитель Кремля.

По его словам, эти препятствия возникают «в силу тех незаконных санкций, ограничений, которые применяют страны ЕС в первую очередь».

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