У Сбера за 5 месяцев 2022 года количество проданных лотов на банкротных торгах выросло на 43%
14:10 06.07.2022
Аналитики «Портала DA» (маркетплейс Сбера для реализации активов) проанализировали все торги в процедурах банкротства физических и юридических лиц в России за пять месяцев 2022 года и пришли к следующим выводам.
За этот период было продано на 5% больше лотов, чем за аналогичный период 2021 года. При этом в банкротстве юридических лиц объем реализованных лотов снизился на 11% – минус 2 тыс. лотов. Но в банкротстве физических лиц объем торгов вырос на 43% – плюс 3 тыс. лотов.
По специфике реализованных объектов наибольший рост продаж в 2022 году зафиксирован в сегменте транспортных средств (более чем в 2 раза), а также земельных участков и зданий (рост на 20%).
Вырос и интерес россиян к участию в банкротных торгах: если в январе-мае 2021 года половина лотов продавалась единственному участнику торгов, то в 2022 году эта доля снизилась до 47%, а доля лотов, на которые пришло более пяти участников, увеличилась с 11% до 14%. Наибольший интерес покупатели проявляли к покупке транспортных средств: за пять месяцев 2021-го в среднем приобрести автомобиль приходило три человека, в 2022-м — пять.
Формат аукциона становится все более востребованным среди участников торгов. Если с января по май 2021 года на таких торгах реализовывалось 25% лотов юридических лиц и 37% лотов физических лиц, то в 2022-м – 29% и 44% соответственно.
В 2022 году продолжила укрепляться тенденция на сокращение сроков реализации имущества. Если в январе-мае 2020-го лот в сегменте юрлиц в реднем экспонировался восемь месяцев, то в 2022-м – уже шесть. У физлиц сроки еще меньше: шесть месяцев и четыре месяца соответственно.
Растущий интерес покупателей к банкротным торгам привел к сокращению размера дисконта при реализации имущества на 4 процентных пункта в январе-мае 2022 года. В разрезе сегментов дисконт на имущество физлиц уменьшился на 14 п.п., юрлиц – остался практические неизменным. Размер скидки на квартиры в 2022 году стал расти по сравнению с январем-маем 2021 года: цена продажи меньше начальной на 8 п.п. При этом дисконт на квартиры физлиц стабилен и составляет около 10%, то есть падение происходит за счёт квартир юрлиц.
«Благодаря популяризации банкротных торгов как альтернативного инструмента покупки недвижимости или автомобиля, а также упрощению процедуры участия в них все больше людей, приобретающих имущество, интересуются этим инструментом, – отметил начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. – Сделка по покупке квартиры или автомобиля в банкротных торгах надежно защищена и прозрачна, при этом, как правило, 90% объектов уже очищены от любых обременений. На «Портале DA» любой покупатель может найти объект, соответствующий его потребностям».
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