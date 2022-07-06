МКС может сгореть в атмосфере в течение 2-5 лет без коррекции орбиты Россией — Роскосмос
16:12 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Естественное снижение орбиты Международной космической станции (МКС) до высоты, на которой она начнет сгорать в плотных слоях атмосферы, без коррекции займет от двух до пяти лет, а коррекция возможна только российскими средствами, заявил в среду руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.
Он уточнил, что в среднем за сутки станция теряет до 100 метров высоты орбиты. «Естественное снижение орбиты МКС до этой высоты займет, по расчетам баллистиков Ракетно-космической корпорации „Энергия“, примерно от двух до пяти лет в зависимости от активности Солнца», — написал Струговец в своем телеграм-канале.
По словам руководителя пресс-службы, у западных стран нет своих средств для коррекции орбиты, а тестовая коррекция с помощью корабля Cygnus увенчалась успехом только со второй попытки. «Без российской стороны Cygnus скорректировать орбиту МКС не сможет», — подчеркнул он. «В этой связи заявления одного из бывших астронавтов США, что наши партнеры обойдутся на МКС без России, выглядят просто глупо», — добавил Струговец.
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