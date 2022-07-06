0
0
135
НОВОСТИ

МКС может сгореть в атмосфере в течение 2-5 лет без коррекции орбиты Россией — Роскосмос

16:12 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Естественное снижение орбиты Международной космической станции (МКС) до высоты, на которой она начнет сгорать в плотных слоях атмосферы, без коррекции займет от двух до пяти лет, а коррекция возможна только российскими средствами, заявил в среду руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.

Он уточнил, что в среднем за сутки станция теряет до 100 метров высоты орбиты. «Естественное снижение орбиты МКС до этой высоты займет, по расчетам баллистиков Ракетно-космической корпорации „Энергия“, примерно от двух до пяти лет в зависимости от активности Солнца», — написал Струговец в своем телеграм-канале.

По словам руководителя пресс-службы, у западных стран нет своих средств для коррекции орбиты, а тестовая коррекция с помощью корабля Cygnus увенчалась успехом только со второй попытки. «Без российской стороны Cygnus скорректировать орбиту МКС не сможет», — подчеркнул он. «В этой связи заявления одного из бывших астронавтов США, что наши партнеры обойдутся на МКС без России, выглядят просто глупо», — добавил Струговец.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 06.07.2022
Дума приравняла к госизмене переход к противнику в ходе военного конфликта с участием РФ
0
46
17:00 06.07.2022
Янукович призвал граждан Украины определиться, хотят ли они воевать до последнего украинца
0
72
16:52 06.07.2022
Андрей Воробьев: В Подмосковье детей с сахарным диабетом начали обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы
0
74
16:32 06.07.2022
Норвегия согласилась пропустить грузы из РФ в российские поселения на Шпицбергене
0
130
16:00 06.07.2022
Договор купли-продажи машины можно будет оформить через «Госуслуги»
0
156
15:32 06.07.2022
Турция направила запрос Швеции и Финляндии о выдаче членов террористических организаций
0
197
15:12 06.07.2022
Казахстан безусловно остается дружественной РФ страной — Песков
0
207
15:00 06.07.2022
В Москве выявили 555 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
200
14:32 06.07.2022
Власти Запорожской области снимут судимости осужденных за уклонение от службы в ВСУ
0
251
14:12 06.07.2022
РФ считает неэтичным появление в СМИ Франции части разговора Путина и Макрона — МИД
0
303

Возврат к списку