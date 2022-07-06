Гольдшмидт уволен с должности раввина Москвы и главы раввинского суда

17:57 Источник: НГ-Online

Раввин Московской хоральной синагоги

и глава раввинского суда Пинхас Гольдшмидт

уволен со своих должностей. Фото с сайта www.centralsynagogue.ru

Как стало известно «НГ», раввин Московской хоральной синагоги и глава раввинского судауволен со своих должностей. Как сообщил «НГ» пресс-секретарь Московской еврейской религиозной общины, контракт Гольдшмидта завершен. Место главного раввина Москвы теперь вакантно. Раввинский суд остается в ведении главного раввината Израиля. Имя преемника Гольдшмидта в этой религиозной институции также не называется.

Отметим, что 5 июля бывший раввин Москвы дал интервью англоязычному изданию «Мишпаха», в котором осудил специальную военную операцию России в Украине. По его мнению, РФ возвращается во времена СССР и полной изоляции. Раввин сообщил, что начиная с 24 февраля многие видные члены общины покинули Москву. Сам Гольдшмидт несколько месяцев назад уехал из страны, объяснив это решение семейными причинами. По некоторым данным, семья раввина работала в качестве волонтеров в Польше, помогая украинским беженцам.

По некоторым данным, в июне была предпринята попытка занять должности руководителей общины в Московской хоральной синагоге религиозными и общественными деятелями, которые заявляют о своих патриотических убеждениях.

Андрей Мельников