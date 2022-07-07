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НОВОСТИ

Цена газа в Европе превысила $1 900 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта

10:37 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в четверг превысила $1 900 за 1 тыс. куб. м впервые с 9 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $1 926 за 1 тыс. куб. м, или 182,65 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

В целом стоимость газа с начала торгов выросла почти на 7%.

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