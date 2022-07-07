На Украине нет французских военных резервистов — глава Минобороны Франции

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В настоящий момент на Украине нет французских резервистов, которые бы занимались обслуживанием САУ Caesar, поставленных Парижем Киеву. Об этом заявил в четверг министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на слушаниях в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

«Для этих целей у нас нет французских резервистов на украинской территории», — сказал он. Так Лекорню ответил на вопрос депутата партии «Неподчинившаяся Франция» Фредерика Матье о том, получили ли украинские специалисты достаточные знания для обслуживания и использования САУ Caesar, а также о том, отправлялись ли гражданские специалисты фирмы-производителя установок Nexter или французские резервисты на Украину для этих целей.

«Мы не отдаем Caesar, не объяснив минимально необходимые вещи для их использования. То есть да, было целенаправленное обучение работе с этими установками», — пояснил министр. Он также выразил убеждение, что на Украине «хорошие артиллеристы» и что они обладают достаточными знаниями для работы с этими САУ.