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НОВОСТИ

Экс-президент Молдавии: Наша власть участвует во всех антироссийских шабашах

19:05 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Молдавии Игорь Додон не исключает, что власти Молдавии обеспечивают поставку западного оружия на Украину через территорию республики.

«Наша власть участвует во всех антироссийских шабашах, запрещает все российское, обеспечивает через Молдову логистику для украинской армии, и я уверен, что там не только ГСМ. <…> Идут закрытые фуры, которые не проверяются. Я не исключаю, там может быть оружие, которое поставляется на Украину», — сказал бывший президент в интервью телеканалу «Публика» в четверг.

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