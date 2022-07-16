Переговоры Эр-Рияда с Тегераном о нормализации отношений идут позитивно — глава МИД
19:30 16.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры Саудовской Аравии с Ираном по вопросу нормализации отношений идут в позитивном ключе, но к настоящему моменту не достигли цели. Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
«Переговоры с Ираном идут позитивно, но пока безрезультатно, но мы надеемся, что будет определенное развитие в этом плане в будущем, — сказал министр на пресс-конференции по итогам завершившегося в Джидде саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. — Королевство протягивает руку Ирану для установления нормальных отношений, в которых оно заинтересовано, однако мы еще не достигли взаимопонимания».
Глава МИД вновь выразил уверенность в том, что «диалог и дипломатия — единственный путь решения [проблемы] ядерной программы Ирана». «Дипломатические решения — это наиболее предпочтительный способ иметь дело с ним», — подчеркнул бен Фархан.
По мнению министра, «контрабанда иранского оружия является одной из причин продолжающегося конфликта в Йемене». Глава МИД подтвердил, что в диалог между Эр-Риядом и Тегераном вовлечен Ирак.
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