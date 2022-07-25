Более 10 000 человек планируют привлечь к наблюдению за выборами в Москве

14:12

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году готов набрать более 10 000 наблюдателей, которые смогут следить за ходом голосования на избирательных участках мегаполиса и обеспечивать честность этого процесса. Об этом было заявлено на первом заседании штаба, в котором участвовали его председатель Вадим Ковалев, а так же заместители председателя Илья Массух (руководитель Электронного штаба) и Максим Буре (руководитель группы мобильного реагирования), а также представители Общественной палаты Москвы, партий и Мосгоризбиркома - глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова и ее заместитель Дмитрий Реут.

В середине августа в Москве планируют устроить тестирование системы дистанционного электронного голосования. «Накануне выборов мы традиционно проводим общегородское тестовое голосование, в ходе которого разработчики проверяют работу всех компонентов онлайн-выборов, а москвичи могут ответить на важный вопрос о жизни города. В этом году мы также планируем провести такой тест во второй половине августа и надеемся, что жители города примут в нем активное участие», – сообщил Илья Массух.

По словам Вадима Ковалева, нужно вынести на обсуждение вопрос, который интересен всем горожанам. «Вопрос должен быть волнующий всех москвичей. И желательно, чтобы там было от трех до пяти вариантов возможных ответов, чтобы мы систему могли проверить», - заявил Ковалев. По его данным, Общественный штаб готов набрать более 10 000 наблюдателей, которые проследят за ходом голосования на выборах.