Во Владимирской области многократно увеличат поддержку малого бизнеса
18:06 27.07.2022
Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич подписали специальное соглашение, которое позволит расширить государственную поддержку малого и среднего бизнеса в регионе. «Наша цель, не потеряв объемов, увеличить количество компаний, получающих поддержку, – заявил Александр Исаевич. – Если в 2020 году таких компаний в стране было 3000, то в 2021-8000, в 2022-15 000. У нас есть программы поддержки высокотехнологичных компаний, есть продукты для промышленных компаний, для молодых предпринимателей, для компаний, которые только выходят на рынок, и для зрелых предприятий, стремящихся нарастить производственные мощности».
Регион и корпорация сотрудничают с 2016 года. В 2022 году 95 малых и средних предприятий (МСП) воспользовались прямым поручительством «Корпорации МСП» по кредитам. Направлены 9 заявок на лизинг на более 60 млн руб., два договора лизинга на 20 млн руб. уже заключены. Корпорация помогает предприятиям региона получить доступ к закупкам и сбывать фермерскую продукцию.
По словам Александра Авдеева, малое и среднее предпринимательство сегодня призвано оперативно обеспечить импортонезависимость страны в технологическом и товарном плане. Сейчас Владимирская область получает не очень большую поддержку от «Корпорации МСП», отмечает Александр Авдеев, что создает резерв для дальнейшего роста и позволит активнее развивать малый бизнес.
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