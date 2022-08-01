За неделю заболеваемость ковидом в России увеличилась на 67,6%

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 67,6%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей выросло на 32,3%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число госпитализаций увеличилось в 68 регионах, заболеваемость выросла в 74, следует из данных штаба.