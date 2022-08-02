Делегация Пелоси забронировала целый этаж и почти 50 номеров в Grand Hyatt на Тайване — ТВ
13:32 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делегация спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси забронировала 48 номеров в отеле Grand Hyatt («Гранд Хаятт») в Тайбэе. Как сообщил тайваньский телеканал «Саньли», она прибудет на Тайвань около 21:20 по местному времени (16:20 мск), на час раньше ранее публиковавшегося в разных СМИ времени.
По его данным, делегация будет состоять из 40 человек. Для них забронирован целый этаж. Делегация планирует остановиться в этом отеле в районе Синьи на одну ночь. Как отмечает телеканал, меры безопасности в отеле и на прилегающей к нему территории усилены.
По данным «Саньли», спецборт ВВС США с американской делегацией приземлится в аэропорту Суншань ориентировочно в 21:20 (16:20 мск). На утро следующего дня ожидается, что Пелоси проведет видеоконференцию в своем отеле. Утром в среду около 08:00 по местному времени (03:00 мск) она должна провести встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, а после этого направится в Законодательный юань (заксобрание острова), где встретится с представителями различных тайваньских политических партий.
Ранее сообщалось, что она проведет видеоконференцию в своем отеле, а также примет участие в приветственном обеде в историческом правительственном особняке для почетных гостей.
В программе пребывания также значится посещение мемориального парка прав человека в районе Цзинмэй, оборонного ведомства, Американского института на Тайване (де-факто посольство, но имеет статус некоммерческой организации) и других мест. При этом, по данным телеканала, Пелоси покинет Тайвань в 17:00 (12:00 мск). Представители тайваньской администрации по-прежнему не комментируют возможность визита и детали программы.
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