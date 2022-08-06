Зеленский заявил о конфискации на Украине российских активов на $765 млн
08:50 06.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские активы на общую сумму порядка 765 млн долларов уже конфискованы на Украине, еще планируется принудительно изъять более 900 принадлежащих государству активов. Об этом заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
"Провел сегодня совещание по санкционной политике, конфискации российских активов. Как доложили чиновники, на Украине уже изъяты активы на 28 млрд гривен ($765 млн). Эта работа продолжается. Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать. А если оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию", - сказал Зеленский в видеообращении, размещенном в Telegram-канале его пресс-службы.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабмин предлагает президенту конфисковать "903 объекта российского имущества", из которых 79 позиций - это корпоративные права, 824 - имущество.
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