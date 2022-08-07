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Визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю - Трамп

12:45 07.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выиграл от визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, теперь Пекин имеет оправдание для любых дальнейших шагов. Такое мнение выразил в субботу бывший президент США Дональд Трамп на проходящей в штате Техас Конференции консервативных политических действий (CPAC).

«То, что происходит с Китаем и Тайванем <…> она сыграла им на руку, потому что теперь у них есть оправдание для того, чтобы делать то, что они делают», — сказал он и добавил, что если бы он находился на посту президента, то не допустил бы поездки Пелоси на остров.

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