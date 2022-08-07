ЧП в коллекторе на юго-востоке Москвы случилось из-за сверхинтенсивные осадки

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной чрезвычайного происшествия в коллекторе на юго-востоке Москвы, где пропали трое рабочих, стали сверхинтенсивные осадки. Об этом в воскресенье сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.



«Продолжаются работы по поиску пропавших в коллекторе на юго-востоке столицы рабочих. Специалисты частной подрядной организации ООО „АкваТрейд“ по договору проводили ремонтные работы в водосточном коллекторе по Краснодарской улице в районе дома 72, к. 2. Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе», — говорится в сообщении.



