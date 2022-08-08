Интенсивность обстрелов Запорожской области со стороны ВСУ нарастает — ВГА

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают обстреливать Запорожскую область с 5 августа, интенсивность ударов растет. Об этом заявил в понедельник глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

«С середины дня 5 августа продолжаются обстрелы, которые осуществляются не только „Ураганами“, но и „Хаймарсами“ (переданные США системы HIMARS — прим. ТАСС) и другими РСЗО, которые только долетают, ПВО сбивают большую часть. С 5 августа не прекращаются обстрелы, их интенсивность растет», — сказал он.