Три человека погибли при посадке самолета с возгоранием вблизи Ухты — ГУ МЧС по Коми
16:32 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека погибли при посадке легкомоторного самолета Cessna в 400 метрах от аэропорта Ухты. Самолет совершил посадку и загорелся, сообщили в понедельник ТАСС в республиканском управлении МЧС.
«В 14:10 мск поступила информация о том, что при посадке в аэропорту Ухты легкомоторный самолет Cessna-177 совершил посадку в 400 метрах от аэропорта и загорелся. На борту находились три человека, они погибли. На 14:20 пожар ликвидирован на площади 6 кв. м», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.
Ранее о крушении легкомоторного самолета и гибели трех человек сообщал ТАСС источник в экстренных службах.
НОВОСТИ
- 18:00 08.08.2022
- Путин не планирует выступать на Генассамблее ООН в сентябре — Песков
- 17:32 08.08.2022
- Всю территорию Запорожья надо освободить до проведения референдума, считает Джабаров
- 17:12 08.08.2022
- Дума осенью обсудит упрощение гражданства РФ для соотечественников из Прибалтики — Володин
- 17:00 08.08.2022
- Объем ФНБ увеличился в июле почти на 1,4 трлн руб., до 12,2 трлн руб. — Минфин
- 16:12 08.08.2022
- Польша является самым агрессивным по отношению к Белоруссии государством — Лукашенко
- 16:00 08.08.2022
- Экологические штрафы будут направляться на ликвидацию ущерба природе — Мишустин
- 15:32 08.08.2022
- РФ рассмотрит ответные меры на антироссийские действия Латвии — Захарова
- 15:12 08.08.2022
- ВС РФ поразили боевые машины американских РСЗО «Хаймарс» в районе Краматорска — МО РФ
- 15:07 08.08.2022
- Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе инвесткредитования
- 15:02 08.08.2022
- Число проданных умных устройств Sber превысило 1 миллион
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать