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Три человека погибли при посадке самолета с возгоранием вблизи Ухты — ГУ МЧС по Коми

16:32 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли при посадке легкомоторного самолета Cessna в 400 метрах от аэропорта Ухты. Самолет совершил посадку и загорелся, сообщили в понедельник ТАСС в республиканском управлении МЧС.

«В 14:10 мск поступила информация о том, что при посадке в аэропорту Ухты легкомоторный самолет Cessna-177 совершил посадку в 400 метрах от аэропорта и загорелся. На борту находились три человека, они погибли. На 14:20 пожар ликвидирован на площади 6 кв. м», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

Ранее о крушении легкомоторного самолета и гибели трех человек сообщал ТАСС источник в экстренных службах.

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