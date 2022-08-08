Более 3000 занятий провели в Москве за два года в рамках проекта "Спортивные выходные"

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Профессиональные тренеры провели более 3 тыс. занятий для жителей Москвы в рамках проекта «Спортивные выходные». Как отмечает глава городского Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев, проект, организованный Депспорта и центрами госуслуг «Мои документы», действует уже два года, он стал важным средством развития массового спорта и «количество желающих поддерживать себя в спортивной форме увеличивается с каждым месяцем». Многих москвичей привлекает возможность заниматься физкультурой регулярно при поддержке профессиональных спортсменов и при этом совершенно бесплатно.

Как отмечают в Департаменте спорта, организаторы постоянно получают отклики горожан о занятиях и продолжают развивать проект, предлагая москвичам новые форматы тренировок и места их проведения. В частности, список мест, где проводятся встречи спортсменов и наставников, постоянно пополняется, в нынешнем сезоне горожане могут участвовать в занятиях в необычных местах, например, а доме культуры «ГЭС-2», на крыше Северного речного вокзала и в музее-заповеднике «Царицыно».

В последнее время наиболее популярными местами тренировок у горожан стали ВДНХ, «Царицыно» и Парк 850-летия Москвы.