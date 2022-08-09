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Ситуация с транзитом грузов в Калининград через Литву пока далека от нормальной — МИД РФ

14:00 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Найденные решения в отношении транзита грузов в Калининград по территории Литвы промежуточны, ситуация все еще далека от нормальной. Об этом заявил во вторник чрезвычайный и полномочный посол, посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

«На сегодняшний день можно говорить о том, что пока нам удалось избежать наихудшего варианта развития ситуации вокруг калининградского грузового транзита, определенные развязки с ЕС и Литвой в результате активных действий дипломатических усилий с нашей стороны в итоге были найдены и идут в правильном направлении. Однако, найденные решения в отношении грузовых железнодорожных перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные, ситуация по-прежнему далека от нормальной», — сказал дипломат.

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