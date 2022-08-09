Путин обсудил с президентом Израиля ситуацию вокруг агентства «Сохнут»
13:05 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты РФ и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог в телефонном разговоре затронули ситуацию вокруг Еврейского агентства для Израиля («Сохнут»), сообщает во вторник пресс-служба Кремля.
21 июля в Басманном суде Москвы ТАСС сообщили, что в эту инстанцию поступил иск от Минюста РФ с требованием ликвидировать агентство «Сохнут», имеющее в России статус автономной некоммерческой организации.
«Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства „Сохнут“. Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран», — говорится в сообщении.
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