Белорусский экспорт в Россию достиг исторического максимума в $2 млрд в месяц — премьер

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусский экспорт в Российскую Федерацию достиг своего исторического максимума и составил 2 млрд долларов в месяц. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании Совета министров, которое проходит под председательством президента страны Александра Лукашенко.

«Ежемесячно растет экспорт товаров, и в июне он практически достиг уровня прошлого года, а в Россию — достиг исторического максимума в 2 млрд долларов за месяц», — приводит слова белорусского премьера агентство БелТА.