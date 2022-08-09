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В настоящее время на Украине воюют чуть более 2 тысяч иностранных наемников — МО РФ

16:00 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около двух тысяч иностранных наемников воюют в настоящее время на Украине. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За почти четыре недели — с 8 июля по 5 августа — в результате наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наемников на Украине уменьшилось с 2 741 до 2 192 человек», — сказал он.

По словам Конашенкова, за прошедшие недели на Украину прибыло еще 175 иностранных наемников, в том числе 81 боевик из Грузии.

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