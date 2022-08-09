Собирать биометрические данные россиян без их согласия не будут — Минцифры

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбор биометрических данных граждан РФ в единую биометрическую систему (ЕБС) не предполагается без их согласия. Об этом говорится в сообщении Минцифры, опубликованном в телеграм-канале министерства.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Минцифры предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в ЕБС из различных источников.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа министерства не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных. Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную ЕБС», — сказано в сообщении.