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Министерство ВС Франции сожалеет о незаконном отказе россиянам в доступе в парижский замок

17:12 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство Вооруженных сил Франции сожалеет о неправомерном отказе российским туристам в доступе в Венсенский замок, расположенный на юго-восточной окраине Парижа. Об этом заявили во вторник в кабинете министра ВС Франции Себастьена Лекорню.

В министерстве отметили, что туристические объекты, находящиеся в ведении военного ведомства (Дом инвалидов, Венсенский замок, Музей авиации и космонавтики в Ле-Бурже и др.), «продолжают оставаться открытыми для российских туристов». «Министр вооруженных сил потребовал, чтобы мы довели его распоряжение до сведения соответствующих служб, чтобы избежать инцидентов», — сообщили в ведомстве.

Ранее во вторник агентство Франс Пресс сообщило, что 28 июля двум девушкам из России отказали в посещении Венсенского замка после предъявления ими российского паспорта. При этом в службе охраны заявили, что ограничения на доступ россиян в замок вызваны конфликтом на Украине.

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