Французские ветеринары достали из воды заблудившуюся в водах Сены белуху

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские зоологи и ветеринары достали из воды белуху, блуждавшую около недели в речных водах Сены. Об этом в среду сообщило агентство Франс Пресс.

Представителя китообразных в ночь со вторника на среду достали из шлюза Сен-Пьер-ла-Гаренн на севере Франции. После шести часов усилий белуху весом 800 кг поняли в сетях с помощью крана и поместили на баржу под наблюдение ветеринаров.

Как пишет агентство, этот шаг приблизил специалистов к тому, чтобы вернуть ее в море.

Белуха — вид зубатых китов, имеющих белый цвет кожи. Эти млекопитающие обитают в холодных водах северных морей.