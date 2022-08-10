Предложение о запрете шенгенских виз для россиян внесено на обсуждение в ЕС — кабмин ФРГ
15:32 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в ЕС; Берлин принял его к сведению, но пока не намерен оценивать возможные результаты. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Он [проект] внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», — сказал Хебештрайт. «Я прошу набраться терпения», — добавил он, отметив, что «правительство ФРГ приняло к сведению такое предложение на уровне ЕС». Представитель кабмина отказался от дальнейших комментариев.
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