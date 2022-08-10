США не ограничивают выдачу виз гражданам России - Госдеп

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане РФ могут подать заявление на получение визы в американских представительствах по всему миру, ограничений на выдачу разрешений на въезд в США россиянам нет. Об этом сообщила в среду на брифинге для иностранных журналистов заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт, когда ее попросили прокомментировать призыв Киева к странам Группы семи рассмотреть возможность прекращения выдачи виз гражданам РФ.

«Ограничений для россиян <…> нет. Россияне <…> на самом деле могут отправиться в любое посольство [США] в мире, чтобы подать заявление [на получение визы]. <…> Это происходит каждый день», — сказала Стаффт, курирующая в Госдепартаменте вопросы, связанные с выдачей американских въездных виз. При этом она напомнила, что в посольстве США в Москве выдача виз в настоящий момент не осуществляется.