Трамп боится прослушки, в его окружении после обысков начались поиски «крота» — СМИ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп в последние месяцы стал беспокоиться, что его и представителей его окружения могут прослушивать, а в свете обысков в его поместье во Флориде сторонники экс-лидера призывают его не доверять некоторым людям. Об этом в четверг сообщил американский журнал «Роллинг стоун» со ссылкой на источники.

По данным издания, во время встречи с близкими соратниками этим летом Трамп беспокоился по поводу того, не следят ли за его сообщениями федеральные власти или, как он выражался, «Байден».

«Он спрашивал меня и других: „Наши телефоны прослушиваются, как вы думаете? Учитывая большой масштаб расследований, ведущихся в отношении президента, я не думаю, что он предполагает, будто это невозможно“, — рассказал журналу источник, близкий к Трампу.

По крайней мере дважды бывший американский президент вслух задавался вопросом, не ходят ли на встречи с ним соратники, которые «носят прослушку», указывает издание. На фоне обысков политик и его сторонники начали утверждать, что агенты ФБР могли что-то «подбросить» на территории поместья, чтобы сфальсифицировать улики. Источники журнала такую возможность отрицают. Тем не менее, Трамп и его наиболее близкие советники пытаются отыскать «крота» — того, кто «сливает» информацию федеральным властям, пишет издание.

Как сообщил один из советников Трампа, преданные сторонники политика просят передать ему свои подозрения и призывают его не доверять определенным людям, а также расследовать их возможные контакты с ФБР.