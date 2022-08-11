Шольц заявил, что с трудом себе представляет прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
16:12 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в четверг, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.
По его словам, ответственность за ситуацию на Украине несет руководство РФ, а не простые граждане. «Поэтому я с трудом представляю себе такие размышления», — сказал Шольц, говоря о возможности запрета на визы для российских граждан. Он заявил, что ЕС ранее принял решение «о масштабных санкциях» против России, которые «затрагивают многих, многих конкретных людей, олигархов, поддерживающих властные структуры России». «Мы это, наверняка, будем продолжать», — добавил канцлер.
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